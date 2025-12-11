Konya'da ilkokul öğrencilerine toplu ulaşım kültürü 'otobüste' anlatılıyor

Konya'da ilkokul 3. ve 4. sınıflara yönelik toplum ulaşım bilinci kazandırılması amacıyla "Nezaket Otobüsü" uygulaması başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilerin trafikte saygı ve nezaket duygularını geliştirmek amacıyla "Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi" uygulanıyor.

Şehir içi toplu taşımada kullanılan bir otobüs ile okullarda öğrencilere, durakta, toplu taşıma araçlarına binerken ve yolculuk yaparken dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgi veriliyor.

Öğrenciler, yaşlılara, çocuklulara, hamile ve engellilere yer verilmesi, diğer yolcuların rahatsız edilmemesi, kamu malının korunması ve toplu ulaşım kullanımının yararları anlatılıyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının önemine işaret etti.

"Nezaket Otobüsü" uygulamasının öğrencilerde toplu ulaşım bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Altay, "Çocuklarımıza trafikte sadece bir sürücü ya da yolcu değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak sorumluluk taşıdıklarını anlatıyoruz. Nezaket Otobüsümüz sayesinde öğrencilerimiz durakta beklerken, araca binerken ve yolculuk yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor. Bu eğitim-öğretim dönemi boyunca nezaket otobüsümüz 10 ilkokuldaki 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluşacak." ifadelerini kullandı.