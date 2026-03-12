Haberler

Konya'da Motosikletin Hafif Ticari Araça Çarptığı Kazada Kurye Hayatını Kaybetti

Konya'da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucunda 32 yaşındaki kurye Samet Cingöz hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cingöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'da motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada kurye olarak çalışan Samet Cingöz (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kurye Samet Cingöz idaresindeki 42 AVG 02 motosiklet, Remzi A. yönetimindeki 42 ANF 451 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Samet Cingöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cingöz'ün cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Bu arada, kazayı haber alıp bölgeye gelen Cingöz'ün mesai arkadaşları ile yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
