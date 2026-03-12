Haberler

Konya'da hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Samet Cingöz (32) kazada hayatını kaybetti. Cingöz, 1 ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti.

Konya'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samet Cingöz'ün (32) kullandığı 42 AVG 02 plakalı motosiklet, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu'nda R.A, yönetimindeki 42 ANF 451 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kuryelik yapan Cingöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cingöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Cingöz'ün 1 ay önce üçüncü çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
