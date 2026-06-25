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Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa
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Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri koordinesinde üç ayrı tiyatro oyunu sahneledi. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydişehir'de incelemelerde bulundu, Derebucak'ta mağara kurtarma tatbikatı yapıldı ve Beyşehir'de aşevi temeli atıldı.

Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi.

Okulun konferans salonundaki etkinlikte 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Gülşen Özdoğan koordinesinde hazırladıkları üç ayrı tiyatro oyununu sahneledi.

Tiyatro gösterisini izleyen aileler, eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğin ardından veliler, öğretmen ve minik öğrencileri tebrik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fidan, Seydişehir'de incelemede bulundu

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Seydişehir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fidan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Seydişehir doğa turizmi açısından önemli avantajlara sahip. İlçemizin gelecekte doğa turizminden aldığı pay daha da artacak." ifadesini kullandı.

Derebucak'ta tatbikat yapıldı

Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz'un da takip ettiği tatbikat, mağarada meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan yaralıların kurtarılması senaryosu başarıyla uygulandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, zorlu mağara ve arazi koşullarında koordineli şekilde hareket ederek yaralılara ulaştı ve güvenli şekilde tahliyelerini gerçekleştirdi.

Tatbikata, 52 UMKE ve 20 AFAD personeli olmak üzere 70'in üzerinde görevli katıldı.

Beyşehir'de aşevi binasının temeli atıldı

Beyşehir ilçesinde ihtiyaç sahipleri için aşevi binasının temelinin atıldığı bildirildi.

Göl Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, temeli atılan aşevinin ihtiyaç sahiplerine daha etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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