Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi'nin Konya'da başladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından "2-13 Mart 2026 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya" ifadesi ile paylaşılan açıklamada, "'Gerçekçi Eğitim, Kesin Başarı' mottosuyla icra edilecek olan Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların katılımıyla başladı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
