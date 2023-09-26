Konya'da Market Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette yaşanan olayda, eski dünürleriyle tartışan bir kişi silahla ateş açarak 1 kişiyi öldürdü ve 11 kişiyi yaraladı. Sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette eski dünürleriyle tartıştıktan sonra silahla ateş ederek 1 kişiyi öldüren, 11 kişiyi yaralayan sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet, 11 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Orhan Ç, son savunmasında, ağır tahrik altında suçu işlediğini söyledi.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Orhan Ç'yi, Gökhan Aydoğan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, 11 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 108 yıl, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

Olay

Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde Orhan Ç, aralarında husumet olan eski dünürleriyle 12 Haziran 2021'de bir markette tartışmış, Orhan Ç'nin, silahla markettekilere ateş açması sonucu Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.