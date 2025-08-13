Konya'da Korkunç Olay: Yatalak Kadın Eşinin Cesediyle Bir Haftalık Süreçte Yaşamaya Çalıştı

KONYA'da komşularının haber alamadığı çiftin evinden kötü kokular gelmesi üzerine eve giren polis, Aynur Özkağnıcı'yı (81) odanın kapısının girişinde baygın halde, eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı'yı (81) ise koltuğunda ölü olarak buldu. Yatalak olan Aynur Özkağnıcı'nın yaklaşık 1 haftadır eşinin cesediyle aynı odada kaldığı, yardım istemek için kapıya süründüğü öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Özkağnıcı çiftinden haber alamayan ve daireden gelen kötü kokuları duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyenin yardımıyla dairenin kapısını açarak içeriye girdi. Polis ekipleri, yatalak olan Aynur Özkağnıcı'yı bir odanın kapısının girişinde yerde baygın halde buldu. Aynı odadaki koltukta ise eşi Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Aynur Özkağnıcı'yı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri, Aynur Özkağnıcı'nın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybeden eşi Hasan Tahsin'in cesediyle aynı odada kaldığı, yardım istemek için kapının girişine kadar süründüğü, gücünü kaybedince de baygınlık geçirdiğini değerlendiriyor.

Kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen ve hayatını kaybeden Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın cesedi ise otopsi için cenaze aracıyla Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.