Konya'da köpekleri kürekle telef eden şahıslara bir darbe de barodan! Mahkemede kalakaldılar

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin elindeki kürekle vurduğu köpekleri öldürmesi olay yarattı. Kan donduran anlar büyük tepki çekerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişiyi savunacak avukat bulunamaması nedeniyle dava bir türlü başlayamadı. Konya Barosu avukatları ayrıca zorunlu savunma görevine atanmamak için CMK sistemini kapattılar.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

DAVA BİR TÜRLÜ BAŞLAYAMADI

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak 2 kişiyi hiçbir avukatın savunmak istememesi üzerine dava bir türlü başlayamadı.

CHP'Lİ KİLLİK PAYLAŞTI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konya adliyesindeyiz. Köpek katilleri buraya getirildi ancak hiçbir avukat savunmak istemediği için henüz mahkemeye çıkarılamadı. Konya Barosu avukatları, zorunlu savunma görevine atanmamak için CMK (ceza muhakemesi kanunu) sistemini kapatmış durumdular" dedi.