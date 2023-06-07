Konya'da Kiralık Ev Dolandırıcılığına Tutuklama

KONYA'da boyadıkları evleri kiralık olarak sosyal medyada ilana verip, 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora alarak dolandırıcılık yapan Murat Karakaya (38) ve Aykut Demir (43) polis tarafından yakalandı. 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne gelen 4 kişi, sosyal medyada kiralık olarak ilana verilen daireler için kapora ödediklerini, ancak evlerin başka kişiler tarafından kiralandığı ve paralarını alamadıklarını belirtip şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen kiralık ilanları üzerinden şüphelilerin boyacılık yapan Murat Karakaya ve Aykut Demir olduğu belirledi. Araştırmayı derinleştiren polis, iki kişinin boyadıkları evleri fotoğrafını çekip, ilana koyup 4 kişiden yaklaşık 6 bin lira kapora aldığını saptadı. Dolandırıcılık suçundan 11 kaydı olan Aykut Demir ile farklı 4 suçtan kaldı bulunan Murat Karakaya, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut Demir'in ilk ifadesinde Ev sahibiyle komisyon karşılığı anlaşarak, evleri ilana ben koydum.dediği öğrenildi. Ancak ev sahibinin durumdan haberinin olmadığı anlaşıldı.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.