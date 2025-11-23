Konya'da Kavga: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

1) KONYA'DA İKİ GRUP ARASINDA 'NE OTURUYORSUNUZ?' KAVGASI: 1 ÖLÜ

KONYA'da iki grup arasında iddiaya göre 'Ne oturuyorsunuz?' meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.K. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed, hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda meydana geldi. M.K. ve yanındaki arkadaşları, meydan da oturan Mahmut El Muhammed ve arkadaşlarına iddiaya göre 'Ne oturuyorsunuz?' dedi. İki grup arasında çıkan kavgada M.K., Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklandı. Mahmut El Muhammed, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Mahmut El Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Mahmut El Muhammed'in arkadaşları da hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kaçan M.K. ise kısa sürede yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.