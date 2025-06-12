Konya'da Kadınlardan Gazze İçin Destek Gösterisi

Konya'da Kadınlardan Gazze İçin Destek Gösterisi
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Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisine destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İlgili grup, 'Vicdanın sesini duy harekete geç' sloganıyla yürüyüş yaptı.

Konya'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisine ve "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek vermek için gösteri düzenledi.

Kültür Park Meydanı'nda toplanan grup, tekbir getirip "Vicdanın sesini duy harekete geç", "Ölümü gözümüzde büyütmüşüz, ölüm Gazze'de çocuk işi" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Aksa Tufanı Vicdan Platformu adına konuşan İlknur Doğan, İsrail'in saldırılarının her geçen gün daha da şiddetlendiğine dikkati çekti.

Gazze'de halkın yıldırmak istendiğini vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aksa Tufan'ını başlatan Kudüs, nefes olmak için kendi canlarını feda eden mücahitlerle kendini öldürürken tüm dünyayı dirilten şanlı ve sabırlı Gazze'ye selam olsun. Gazze'yi tek gündem yapan emek veren bedel ödeyen ve yargılanan tüm Filistin dostlarına selam olsun. Ablukayı delmek için risk alan Madleen gemisine, Tunus'tan yola çıkıp Mısır'a koşan binlerce vicdana selam olsun. Vicdanlı yüreklerin Gazze ile buluşmasına engel olan Mısır Firavunu ve dostu İsrail ile birlikte tüm İsrail dostlarını lanetliyoruz. Firavunların yıkılacağı gün yakındır."

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel
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