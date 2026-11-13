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Konya'da kadın gazeteciler dijital dönüşüm eğitimini sertifikayla tamamladı

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Konya'da kadın gazeteciler dijital dönüşüm eğitimini sertifikayla tamamladı
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Konya'da “Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi. Beş günlük eğitimin ardından kadın gazetecilere sertifikaları verilirken törende dijital dönüşümün yerel basın için önemine vurgu yapıldı.

Konya'da "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürü Feyza Andaş, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde, kurum olarak sektöre yönelik sorumluluklarını yalnızca ekonomik desteklerle sınırlı görmediklerini söyledi.

Sürdürülebilir güçlü bir yayıncılık yapısının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirten Andaş, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız beş günlük eğitim, kadın gazetecilerimizin dijital habercilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni medya araçlarını daha etkin kullanmaları ve içerik üretiminde farklı yetkinlikler kazanmaları açısından önemli fırsatlar sundu. Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin yalnızca kişisel mesleki gelişiminize değil, görev yaptığınız yayın kuruluşlarının çalışmalarına ve genel olarak basın sektörünün niteliğine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle mesleki tecrübenizin yeni teknolojilerin sunduğu imkanlarla buluşmasının haberciliğe farklı perspektifler kazandıracağını düşünüyorum."

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da yerel basının gücünün korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çağın yakalanması için dijital dönüşümün kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Atilla Özütok ise programın kadın gazetecilerin dijital dönüşüm süreçlerinde daha güçlü yetkinlikler kazanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tören, gazetecilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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