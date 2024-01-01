Balkondan beton zemine düşen itfaiye eri hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Konya'da itfaiye eri, kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Konya'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.
BALKONDAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Olay, 17 Aralık saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 2'nci katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Murat Tanık'ın düşme anı aynı sokakta bulunan kendi evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybedip, demir korkuluklardan baş aşağı sarkan Tanık'ın, bir süre tutunmaya çalıştığı, gücünü kaybedip düştüğü görüldü.