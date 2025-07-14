Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki otomobile arkadan çarpan başka bir otomobilde toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

C.H. yönetimindeki 50 AEL 187 plakalı otomobil, Ereğli çevre yolu Apakkaşı mevkisinde, yolun sağında park halindeyken birden yola çıkan K.B idaresindeki 33 NUA 38 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada 33 NUA 38 plakalı otomobilde bulunan sürücü K.B. ile yolcular S.D, P.B. ve T.B. ile 50 AEL 187 plakalı otomobilde bulunan sürücü C.H. ve yolcu H.H. ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
78 kişiyi ölüme böyle götürmüşler: 'Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim' dediler

Otel müdüründen 78 kişiyi ölüme götüren talimat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün '78 kişinin katiliyim' diye inleyin

Dava bu sözlerle başladı: Siz ölmeyin, her gün böyle diyerek inleyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.