Konya'da huzurevi sakinleri çocuk ve gençlere "eski bayramları" anlattı

Konya'da Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen 'Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri' etkinliğinde huzurevi sakinleri, çocuk ve gençlerle bir araya gelerek bayramın manevi atmosferini yaşadı, kuşaklar arası bağ güçlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlediği "Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri" adlı programda, huzurevi sakinleri ile çocuk ve gençleri bir araya getirdi.

Kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Huzurevinde kalanlar, eski bayram hazırlıklarını, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, bayram sabahlarının heyecanını ve aile birlikteliğinin önemini anılarıyla anlattı.

Programda genç ve çocuklar büyüklerinin ellerini öperek bayramlaşırken, huzurevi sakinleri de deneyimlerini ve bayram değerlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hissedildiği etkinlik, ikramlarla son buldu.

"Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır"

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların sevgi, saygı ve paylaşma bağlarını kuvvetlendiren çok özel günler olduğunu söyledi.

"Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır." diyen Topal, "Bayramlar sevginin, saygının, paylaşmanın ve aile bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Çocuklarımızın bu değerleri yaşayarak öğrenmesi ve kuşaklar arasında gönül köprüleri kurulması adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Topal, aile bütünlüğünü güçlendiren, milli ve manevi değerleri yaşatan sosyal hizmet çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
