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Konya'da Güneş Enerjisi Kontrolü Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol eden Mustafa Uslu, ayağının kayması sonucu park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan Uslu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken ayağı kayıp park halindeki otomobilin üzerine düşen Mustafa Uslu, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Uslu Seydişehir Konya Ölüm Kaza Yaşam Güncel Haberler

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