Hadim'de "bayram damı" geleneği yaşatılıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde mahalle sakinleri, bayram sabahı bir araya gelerek kahvaltı yaptı ve 'bayram damı' geleneğini sürdürdü. Muhtar Muzaffer Cavlak, geleneğin birlikteliği güçlendirdiğini belirtti.

Konya'nın Hadim ilçesinde bayram sabahında mahalle sakinleri, ortak alanda bir araya gelerek kahvaltı yapıp, bayramlaştı.

Dedemli Mahallesi'nde vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri belirlenen alana getirdi.

Birlikte yapılan kahvaltının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Asırlardır sürdürülen ve "bayram damı" adı verilen etkinlikte mahalleliler bayramlaştı.

Dedemli Mahalle Muhtarı Muzaffer Cavlak, gazetecilere, geleneğin geçmişten bugüne aktarılmaya devam ettiğini belirterek, "Eskiden köylülerimiz evin geniş damlarında bir araya gelerek bayram kahvaltısı yapardı. Bu nedenle adı 'bayram damı' olarak kaldı. Günümüzde dam kültürü ortadan kalksa da biz bu geleneği açık bir alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Dedemli'de bayram, birlikte yapılan kahvaltının ardından başlar." diye konuştu.

Cavlak, bayram damı geleneğinin mahallede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Bilgili
