Konya'da Gazilere Özel Ağırlama Etkinliği Düzenlendi

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde gaziler için ağırlama etkinliği düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezince Konya'daki üsse getirilen 5 kahraman gazi, Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş tarafından karşılandı.

Mete Kuş, Şeref Defteri'ni imzalayan gazilerle ayrı ayrı tanışarak sohbet etti.

Gazileri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kuş, "Türk Yıldızları sizleri görmek için sabırsızlanıyor, aynı bizler gibi. Umarım çok güzel bir gezi olacak. Sizleri burada görmek bizim savaşma azmimizi artıracak." dedi.

Gazilerle Şeref Salonu'nda çay içen Kuş, onların yaşam öykülerini dinledi.

Gazi Polat Çolak, Gazi Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde müdürlük görevini sürdürdüğünü belirterek, 2020 yılında Suriye İdlib'te hava saldırısı sonucu yaralandığını, Gazi Bakımevi Şube Müdürü gazi Hüseyin Likos da 2022'de Pençe Kilit Harekatı'nda yaralandığını anlattı.

Çolak ve Likos, Rehabilitasyon Merkezi'nde kahraman gazilere hizmet vermekten onur duyduklarını kaydetti.

Gazi Yılmaz Yiğit, 2007 yılında Şırnak'ta mayın patlaması sonucu iki kolunun ve tek bacağının ampute olduğunu, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı yaşandığını söyledi.

Gazi Yusuf Bayhan, 2016'da Ağrı'da çıkan çatışmada yaralandığını, Gazi Göksel Gümüş ise 1992 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada başından yaralandığını, vücudunun sağ tarafının felç kaldığını anlattı.

Tümgeneral Mete Kuş, kahraman gazilerin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayarak, vatan için canları pahasına görev yapmış gazilere duyduğu minneti ifade etti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK pilotları gazilerle ayrı ayrı ilgilendi

Gaziler, daha sonra Türk Yıldızları filosunda yer alan pilotlarla bir araya geldi.

Türk Yıldızları Basın ve Halkla ilişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, burada gazilere Türk Yıldızları'na ilişkin bilgi verdi.

Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, gaziler için gösteri düzenledi.

SOLOTÜRK'ün ardından Türk Yıldızları ile Personel Kurtarma Grup Komutanlığı ekibinin gösterileri de gazilerden büyük beğeni aldı.

Öğle yemeğini Tümgeneral Mete Kuş ve ekibiyle yiyen gaziler, ardından SOLOTÜRK'ün filosunda SOLOTÜRK lider pilotu Binbaşı Murat Bakıcı ile Binbaşı Erhan Aydemir'in sunumunu izledi.

Bakıcı, Aydemir ve SOLOTÜRK Halkla İlişkiler Subayı Alper Şen ile sohbet eden gazilere, günün anısına hediye takdim edildi.

Gazi Yusuf Bayhan, AA muhabirine, Ağrı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda Bölük Komutanı olarak görev yaparken bir operasyon sırasında yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aktif olarak fizik tedavi görüyorum ama 'hayat devam ediyor' deyip, silahla mücadelem bitse de kalemle mücadeleye devam ediyorum. Yüksek lisansı yeni bitirdim ve akademik olarak çalışmaya devam etmek istiyorum. Bugün 3. Ana Jet Üs Komutanlığına arkadaşlarla ziyarette bulunduk. Buranın benim için ayrı anlamı var. 2016'da yaralanmadan önce savaş uçağı yönlendirme eğitimi almıştım burada.

Uçuş yaptığımız yerleri tekrar gezmek tarifi mümkün olmayan duygular yaşattı, güzeldi. Bu anlamda buraya ziyaret kıymetliydi benim için. Savaş uçağı pilotlarıyla, Türk Yıldızları pilotlarıyla bir arada olmak, onlarla hemhal olmak güzeldi. Biz yerdeki ekibiz, onlar gökteki ekipler. Aslında bir bütünün parçalarıyız. İki ekibin bir araya geldiği bir gün oldu. Çok kıymetliydi."