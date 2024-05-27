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Konya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak düzenlenen 'Filistin'e ses ver' yürüyüşü gerçekleştirildi. Platform üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na yürüdü. Platform Başkanı Adem Ceylan, insanlık tarihinin utanç verici bir dönemi yaşandığını belirterek, İsrail'in zulmünü kınadı ve Müslüman ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için " Filistin'e ses ver" yürüyüşü yapıldı.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Mevlana Meydanı'nda basın açıklaması yapan Platform Başkanı Adem Ceylan, insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Ceylan, insanlığın bir bölümünün ömrünü uzatacak, hayat konforunu artıracak politikalar peşindeyken, diğer bir bölümünün ölümlerden ölüm beğendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Allah'a isyanla, peygamberlerini öldürmeyle meşhur olmuş Yahudiler, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan biri olduğunu yeniden göstermiş oldu. 8 aydır, insanlığı köleleştirmeyi kendisine inanç bellemiş azgın bir topluluğun kardeşlerimize yaptığı zulmü seyrediyoruz. Her türlü silahı acımasızca kullanan bu çapulcu sürüsü, ümmet olamamış Müslümanların izzet ve şerefinin üzerinde tepiniyor. Müslüman ülkelerin yöneticileri, orduları bu vahşeti seyrediyor. Emperyalist devletler İsrail'in arkasında dururken Müslümanlar bir avuç kardeşlerini koruyamıyor."

Çaresizliğin utancı içinde olduklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu eylemlerde bir araya gelişimizi Rabbimizin mazeret olarak bizden kabul etmesini talep ediyoruz. Buradan Müslüman toplumların yöneticilerine sesleniyoruz. Kınama dönemleri bitmiştir. Harekete geçmeden, silahla mücadele etmeden hiçbir sonuç elde edilemediğini görmüş olduk. Kafirlerin İsrail'i desteklediği gibi sizin de Gazze'yi desteklediğinizi görmek istiyoruz. İsrail denilen bu terör şebekesi ile yapılacak her türlü ilişki gayri ahlaki ve gayri meşrudur. Hiçbir yetkilisi ülkemiz sınırları içerisine alınmamalıdır. İşgal ve savaş bitmeden asla normal ilişkiler kurulmamalıdır. Türkiye'den savaşmak üzere İsrail ordusuna katılan herkes vatandaşlıktan çıkarılmalı ve ülkemize geri alınmamalıdır. Hangi ülke uğruna savaşıyorlarsa orada kalmaları sağlanmalıdır. İslam ülkeleri ile ortak bir irade ortaya koymanın imkanları aranmalıdır. Savaşı sonlandıracak askeri, siyasi ve ticari tedbirler alınmalıdır."

Kaynak: AA / Güncel

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