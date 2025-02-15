Konya'da Filistin'e Destek İçin Protesto Düzenlendi

Konya'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto gerçekleştirildi.

Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii önünde toplanan kalabalık, Filistin'e destek sloganı attı.

"Mübarek topraklar satılık değildir", "Kanla alınan toprak parayla satılmaz" yazılı pankartlar açan grup adına konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Amerika'nın bütün tehditlerine rağmen direnişin kazandığını söyledi.

Gazze'deki direnişin düşmanı yola getirdiğini belirten Ceylan, "Tüm dünya buna şahitlik edecek. Esir alınmış kardeşlerimiz bugün serbest bırakılacak. Direniş, düşmanı yere serdi. Allah'a binlerce kez hamdediyoruz." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.