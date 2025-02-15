Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Konya'da Filistin'e Destek İçin Protesto Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı Mevlana Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin'e destek sloganları attı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, direnişin galip geldiğini vurgulayarak, tüm dünyanın bu duruma şahitlik edeceğini ifade etti.

Konya'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto gerçekleştirildi.

Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii önünde toplanan kalabalık, Filistin'e destek sloganı attı.

"Mübarek topraklar satılık değildir", "Kanla alınan toprak parayla satılmaz" yazılı pankartlar açan grup adına konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Amerika'nın bütün tehditlerine rağmen direnişin kazandığını söyledi.

Gazze'deki direnişin düşmanı yola getirdiğini belirten Ceylan, "Tüm dünya buna şahitlik edecek. Esir alınmış kardeşlerimiz bugün serbest bırakılacak. Direniş, düşmanı yere serdi. Allah'a binlerce kez hamdediyoruz." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
img

Cezaevinde AIDS olduğu iddia edilen mahkum koğuşta ölü bulundu
img

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
img

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.