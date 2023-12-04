Konya'da Eski Nişanlısına Kimyasal Madde Atan Şahıs 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Konya'da eski nişanlısına kimyasal madde atan Sabit Türk, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, suçun 'canavarca hisle ve eziyet çektirmek için yapılmış' bir eylem olduğu belirtildi.

KONYA'da 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan Sabit Türk'ün (27) yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, suçun 'canavarca hisle ve eziyet çektirmek için yapılmış' bir eylem olduğu değerlendirildiği ve bu nedenle de cezada herhangi bir indirimin uygulanmadığı belirtildi.

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hakkında hazırlanan iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında, cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

15 YIL HAPİS VERİLDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın karar duruşmasına sanık Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, Türk'ün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eylemin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi.

AYRILMASI AĞRINA GİTMİŞ

Verilen hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar da açıklandı. Kararda "Tüm dosya kapsamıyla birlikte değerlendirildiğinde sanığın bir süre Merve Küçüktekin ile nişanlı kaldığı, bir süre sonra ise ayrıldıkları, ayrılıkları nedeniyle problem olduğu, sanık savunmaları ve katılan anlatımları ayrıca dosya içerisindeki sosyal medya yazışmaları ve banka makbuzlarıyla sabittir. Merve Küçüktekin'in, Sabit Türk'ten ayrılması Türk'ün ağırına gitmiştir. Bu ise sanığın Küçüktekin'i sık sık aramak suretiyle rahatsızlık vermesinden açıktır" ifadelerine yer verildi.

ASİDİN YAKICI ETKİSİ, 'EZİYET' KAVRAMINI KARŞILIYOR

Kararda, Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e karşı işlediği eylemin 'canavarca hisle ve eziyet çektirmek için yapılmış' bir eylem olduğu belirtildi. Küçüktekin'in yüzüne, boyun ve göğüs bölgesine atılan kuvvetli asidin yakıcı etkisiyle, 'eziyet' kavramını karşıladığını vurgulandı. Sabit Türk'ün, mahkemedeki savunmalarının, daha az ceza almaya yönelik savunmalar olduğu ve buna itibar edilmediği ve cezada herhangi bir indirimin uygulanmadığı belirtildi.