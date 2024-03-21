Eşini öldüren sanıktan pes dedirten savunma: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ile maktul Zeliha A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hüseyin A. ifadesinde, eşinin olaydan yaklaşık 3 ay önce kendisini aldattığını iddia etti. Bu nedenle eşiyle sürekli tartıştıkları, bir süre ayrı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin A, olay günü köye gitmek üzere yola çıktıklarını, yolda çocuklarının da bulunduğu otomobillin içinde tekrar tartışmaya başladıklarını anlattı.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEN DOLAYI ÖLDÜRMÜŞ DEĞİLİM"

Hüseyin A, maktulün torpidoda bulunan bıçağı aldığını, bu sırada araçtan indiklerini iddia ederek, "Eşim bıçakla önce kendi sol koluna vurdu. Ben de elinden bıçağı alarak ona birkaç kez vurdum. Tabanca üzerimdeydi, tabancayla da sıkmışım, hatırlamıyorum. Olay anında uyuşturucu etkisindeydim ama uyuşturucunun etkisinden dolayı öldürmüş değilim. Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm. Çünkü eşim beni aldatmıştı." beyanında bulundu.

"CEZAYI HAFİFLETMEK İÇİN KIZIMA İFTİRA ATIYOR"

Sanığın ifadeleri üzerine söz verilen maktul kadının babası Osman Y, sanığın kızına iftira attığını, alacağı cezayı hafifletmeye çalıştığını, Zeliha A'nın çocuklarına ve ailesine düşkün, iyi bir anne olduğunu söyleyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Maktulün kız kardeşi Ayşe Y. de "Zeliha ile konuşmalarımızda sanığın uyuşturucu madde kullandığını ve yetiştirdiğini, olmayan şeyleri olur gibi gördüğünü anlatırdı. Maddi durumları iyi olmadığı için varlıklı bir insan olan babam ara sıra onlara yardımda bulunurdu. Zeliha, eşini aldatacak bir kadın değildi. Olsaydı neden böyle bir hayat yaşasın? Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A. 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu. Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış; 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı. Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.