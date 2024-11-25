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Konya'da annesi ölünce yoğun bakımda görevli iki doktoru darbeden şahıs tutuklandı

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Konya'da hayatını kaybeden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktoru darbeden zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Konya'da iddiaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören annesinin 23 Kasım'da vefatı üzerine doktorları sorumlu tutan H.A.S, yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır'a saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine hastane çevresine gelen polis ekipleri olayın büyümesini engelledi.

KASTEN YARALAMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Hafif yaralanan doktorlar, hasta yakınından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.A.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Konya'da annesi ölünce yoğun bakımda görevli iki doktoru darbeden şahıs tutuklandı
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzer Doğan:

bazen Doktorlar duyarsız ettikleri yeminleri unutmasınlar

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