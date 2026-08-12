Haberler

Kulu'da kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaza yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren tır sürücüsü Mehmet Baydemir (52), aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Baydemir (52) yönetimindeki 54 RL 307 plakalı tır, Aksaray-Ankara kara yolundaki Kulu Kavşağı'nda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baydemir, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Vatandaşları tedirgin eden manzara! Birkaç gün arayla kıyıda görüldü
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç