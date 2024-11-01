Konya'da Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Konya Valiliği arasında denetimli serbestlik yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalıştırılmaları amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından imzalanan protokolle denetimli serbestlik kapsamında bulunan ve kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma cezası/tedbiri verilen hükümlüler, Valiliğe bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek.

Konya Valiliğinde ve bağlı kamu kurumlarında çalışan hükümlüler, temizlik, genel idare hizmetleri, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi alanlarında görevlendirilecek.

Protokolle kamu kurumlarının yardımcı hizmetler alanında ihtiyaç duyduğu iş gücünün sağlanması, kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlülerin; sosyal hayata adapte olma, kurallara uyma, iş disiplini ve zaman yönetimi gibi becerileri kazanmaları, topluma yararlı hizmetlerde çalışan hükümlülerde iş tatmin duygusunun oluşması ve kamu vicdanının rahatlatılması amaçlanıyor.