Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) işbirliğinde, yükümlülerin stres düzeylerini azaltmak, psikolojik iyi hallerini desteklemek ve kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla beş görüşme odası yeniden tasarlanacak.

Yaklaşık 11 yıldır nöromimari alanında bilimsel araştırmalar yürüten Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Navid Khaleghimoghaddam'ın akademik çalışmalarından yararlanılarak proje başlatıldı.

Proje kapsamında, mekanların insan beyni ve sinir sistemi üzerindeki etkileri dikkate alınarak Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki görüşme odalarının yeniden tasarlanması amaçlanıyor.

Nöromimari (mekanların insan beyni, sinir sistemi ve davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen ve buna göre tasarım üreten disiplin) yaklaşımıyla yükümlülerin görüşme odalarının renk, ışık, malzeme, doku, akustik ve mekansal ölçüleri yeniden ele alınacak.

"Yeni bir iç mekan kurgusu belirledim ve tasarımı buna göre yaptım"

Khaleghimoghaddam, projenin ayrıntılarına ilişkin AA muhabirine, denetimli serbestlik müdürlüklerinin temel amaçlarından birinin suça karışmış bireylerin iyileştirilmesine ve yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bu süreçte mekan tasarımının da önemli bir rol üstlendiğini belirten Khaleghimoghaddam, kişilerin bulundukları ortamda kendilerini güvende hissetmelerinin ve rahatça ifade edebilmelerinin önemine dikkati çekti.

Kasvetli duvarların, yetersiz aydınlatmanın ve uygun olmayan renk seçimlerinin stres ve öfke gibi olumsuz duyguları tetikleyebileceğini vurgulayan Khaleghimoghaddam, şöyle konuştu:

"Nöromimari yaklaşımına dayanarak uygun malzeme, renk ve ışık değerlerini tasarıma entegre ederek, öz güvenlerini kazanmalarına psikolojik açıdan daha rahat bir ortamda kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabiliriz. Bu bağlamda bu projenin yürütücülüğünü üstlendim. Nöromimari usullerine ve ilkelerine dayanarak yeni bir iç mekan kurgusu belirledim ve tasarımı buna göre yaptım."

Yetişkinler ve çocuklar için grup çalışmaları ile bireysel görüşmelerin yapılacağı beş odayı yeniden düzenleyeceklerini anlatan Khaleghimoghaddam, ön tasarımın yanı sıra simülatör aracılığıyla yükümlülere farklı tasarımları göstereceklerini söyledi.

Yükümlülerin beyin dalgalarını ölçerek stres seviyelerinin en düşük, umut seviyelerinin en yüksek olduğu tasarımları belirleyeceklerini ve bunları projeye dahil edeceklerini dile getiren Khaleghimoghaddam, "EEG cihazıyla yükümlülerin beyin kayıtlarını yapacağız. Elde edilen verilere göre beyin tepkilerini ölçerek kullanılabilir verileri yeni mekan tasarımına entegre edip stres seviyesinin yüzde 40-50'ye kadar azaltılması hedefleniyor." dedi.

Konuya ilişkin akademik çalışmalarına değinen Khaleghimoghaddam, şunları kaydetti:

"Tavan yüksekliğini, mekan genişliğini değerlendirerek bazı veriler elde ettik. Mesela belirlediğimiz bir odada tavan yüksekliğini biraz alçaltarak, beyin dalgalarını ölçüp, stres seviyesini düşürdük. Başka bir çalışmada akustik panelleri kullanarak kişinin stres seviyesini düşürdük. Yalın bir mekanda müzik dinleterek beyin tepkilerini ölçtüğümüz kişinin, akustik panelle tavan döşeme ve duvar döşeme faaliyetlerimizi yaptıktan sonra aynı müziği dinletip, stres seviyesinin ve kalp hızının düşük olduğunu tespit ettik. Bu verilere dayanarak da denetimli serbestlik binasında kullanacağımız paneller, iç mekan tasarımı, kullanacağımız malzemeler ve dokulara göre kişilerin stres seviyesini düşürmeyi hedefliyoruz."

Khaleghimoghaddam, odalar için ön tasarımın hazır olduğunu ve yükümlülerden elde edecekleri verilerden yararlanarak son halini vereceklerini belirterek, "Aydınlatmaya önem veriyoruz. Odalarımız aydınlık olacak. Yine renklerin de iyileştirici gücünden faydalanacağız. Duvarlarda ve mobilyalarda açık renkler, doğa ve dengeyle ilişkilendirilen yeşil renk, güven ve huzur duygusu uyandıran mavi tonlar kullanabiliriz. Bazı odalarda tavan yüksekliğini de düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Nöromimari yaklaşımla odaların yapılandırılması amaçlanıyor"

Konya Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Güday da denetimli serbestliğin değişim ve gelişime açık, model bir infaz sistemi olduğunu belirterek, bu kapsamda eğitim, iyileştirme, rehabilitasyon ve meslek edindirme gibi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Yükümlülerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Güday, "Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bu projede nöromimari yaklaşımla odaların yapılandırılması amaçlanıyor. İnşallah iyi verimler alabilir, başarılı sonuçlara ulaşabiliriz." diye konuştu.

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile uzun yıllardır çok çeşitli konularda işbirliği yaptıklarını aktararak, "Biz üniversiteyi sadece eğitim öğretim ve araştırma geliştirme yapan yer olmaktan ziyade topluma ve insana dokunan bir kurum olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda denetimli serbestlik gibi insana yeniden şans tanıyan, geçmişte yapmış olduğu hatalardan dolayı onu yargılamak yerine yeniden topluma kazandırmaya çalışan bir kurumla işbirliği içinde olmak çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA