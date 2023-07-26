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Konya'da dağlık alanda yaralanan vatandaş Hava Kuvvetlerinin helikopteri ile hastaneye sevk edildi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde Oymalı Köyü mevkinde düşerek yaralanan vatandaş Hava Kuvvetleri Personel Kurtarma timi tarafından hastaneye sevk edildi.

Konya'da dağlık alanda yaralanan vatandaş Hava Kuvvetlerinin helikopteri ile hastaneye sevk edildi

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde Oymalı Köyü mevkinde düşerek yaralanan vatandaş Hava Kuvvetleri Personel Kurtarma timi tarafından hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Personel Kurtarma timi tarafından Konya'nın Karapınar ilçesi Oymalı Köyü mevkisinde düşerek yaralanan vatandaş kurtarılarak helikopter ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Güncel

Karapınar Konya Güncel Haberler

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