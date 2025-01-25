Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan 4 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi.

Çöken binadan son anda kurtulan iki kişi, kendi ailesinden beş kişinin enkaz altında kaldığını belirtti. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

5 SAAT SONRA İKİ KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Binanın göçmesinden yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan iki kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 SAAT SONRA ÜÇÜNCÜ SEVİNÇ

Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Konya Valiliği kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

ACI HABERLER ART ARDA GELDİ

Dün akşamdan bu yana soluksuz çalışan ekipler, enkazdaki iki kişiye ulaşmaya çalışırken acı haberler peş peşe geldi. Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Enkazda kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Olayda can kaybı sayısı ikiye yükseldi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" denildi. Şüphelilerden ikisinin dükkan, ikisinin ise daire sahibi olduğu belirtildi.