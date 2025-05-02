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Konya'da CHP Konvoyuna İddia Edilen Saldırı Yalanlandı

Konya'da CHP Konvoyuna İddia Edilen Saldırı Yalanlandı
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Olayın bir genç tarafından heyecanla kurusıkı tabanca ile gerçekleştirilmiş olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Altay, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı yürütüldüğünü belirtti.

Konya'da, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" haberlerinin yalan olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Doğrusu şudur; Çumra'da 22 yaşında CHP'li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz."

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
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