Konya'da çaya giren çocuk boğuldu
Konya'nın Hadim ilçesinde, serinlemek için çaya giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz (18) serinlemek için Beyreli Mahallesi'ndeki Beyreli Çayı'na girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Yılmaz'ın yakınları, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.