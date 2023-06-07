Konya'da boyacılar kiralık daire dolandırıcılığı yaparken yakalandı

Konya'da boyacılık yapan iki kişi, boya yapmak için gittikleri evlerin fotoğrafını çektikten sonra kiralık ilan olarak sosyal medyada yayınlayarak kaparo dolandırıcılığı yaptıkları sırada kiralık ev arayan vatandaş rolündeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin mağdur ile telefon yazışmasında ise 'Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım' diye kendini savunması dikkat çekti.

Boya yaptıkları daireleri ilan sitelerine kiralık diye koyup kaparo almışlar

Dolandırıcılık şüphelisi, mağdur ettiği kişiye "Allah belamı versin dolandırıcı değilim" savunması yapmış

KONYA - Konya'da boyacılık yapan 2 kişi gittikleri, boya yapmak için gittikleri evlerin fotoğrafını çektikten sonra kiralık ilan olarak sosyal medyada yayınlayarak kaparo dolandırıcılığı yaptıkları sırada kiralık ev arayan vatandaş rolündeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin mağdur ile telefon yazışmasında ise "Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım" diye kendini savunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da boyacılık işi yapan Murat K. ile Aykut D., boya yapmaya gittikleri dairelerin fotoğraflarını çektikten sonra sosyal medya üzerindeki alışveriş sitelerine kiralık daire olarak ilan verdi. Şüpheliler ilan üzerinden 4 kişiden kaparo alarak dolandırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar da polise ihbarda bulundu. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İlan sitelerinde bulunan sahte ilanlardan şüphelilere ulaşan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daire kiralamak istediklerini belirterek şüphelilerle buluştu. Polis, vatandaşları dolandıran 4 suç kaydı bulunan Murat K. ile farklı suçlardan 11 suç kaydı bulunan Aykut D.'yi yakaladı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Kaparo ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş"

Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut D.'nin "Ben boya badana işi yaptığımdan dolayı sosyal medya üzerinden boya işi ararken kiralık daire olan ilanın sahibine ulaştım. Dairenin boya ve badana işlerini yapmak için görüştük. O sırada bana, daireyi kiraya vereceğini söyledi. Ben de sosyal medyadan kiralık işi yaptığımı komisyon karşılığında kiralayacağımı söyledim. Bunu kabul etti, bana badana için kullanılan fotoğraflarla yayınla dedi. Ben de o şekilde ilana verdim. Beni bir kişi aradı ve daireyi kiralamak istediğini söyledi. Ben de önce kaparo istedim ve kendi hesabıma 300 lira kaparo gönderdi. Ev sahibi de başkasına kiraya vermiş daireyi, ben de teslim edemedim. Kaparo ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş, ücret gitmemiş" şeklinde kendini savunduğu öğrenildi.

"Allah belamı versin dolandırıcı değilim"

Şüphelilerden Murat K. ise şikayetçi olan mağdur vatandaşla yaptığı telefon yazışmasında dolandırıcı olmadığını iddia etti. Murat K.'nin vatandaşa, "Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım" diye yazarak kendini savunduğu dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat K. ile Aykut D. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Vatandaşların, özellikle piyasa değerinden daha ucuz ilanlara düşünerek yaklaşması gerekiyor"

Konya'da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Yılmaz, dolandırıcıların teknolojiye göre kendilerini geliştirdiğini söyledi. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Özellikle piyasa değerinden daha ucuz ilanlara, düşünerek yaklaşmaları gerekiyor. Bu ilanlar her alanda geçerli. Ucuz olan her şeyde dikkatli olmaları gerekiyor çünkü dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi mağdur ediyor. Örneğin kiralık dairelerde, il dışından bir daireye bakılıyorsa bulunduğu ilden kesinlikle bir yakınını arayarak daireye baktırması gerekiyor. Kiralama yapan kişilerin ofisine giderek kendisinin bire bir temas halinde olması gerekiyor. Eğer bir yakını yoksa emlakçının yetki belgesinin ve emlakçılar odasına kaydını mutlaka sormaları gerekiyor. Bu sayede dolandırılma ihtimalini en aza indirme şansı artıyor. Kiralanması planlanan dairenin ev sahibi ile görüşme de faydalı olacaktır. Bazen dolandırıcılar, hayali bir dairenin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları mağdur edebiliyor" dedi.

"Kiralama yapmak istedikleri bölgedeki farklı ilanları araştırarak bir değerlendirme yapmaları gerekiyor"

Dolandırıcılık yöntemiyle mağduriyetlerin arttığına değinen emlakçı Bülent Yıldırım ise "Bu konu ile ilgili son zamanlarda şikayetler çoğaldı. Bundan iki ay önce kadar bir müşterimiz kendisinin internet üzerinden daire kiralamak istediğini ancak 1 yıllık peşin ödemesi gerektiğini söylemeleri üzerine müşterimizi 60 bin lira dolandırdıklarını, son paraları olduğu için çok zor durumda kaldıklarını, düğünleri olduğu için çok mağdur olduklarını öğrendim. Cep uygulamaları ile bu tür ucuz ilanlara ulaşmak gerçekten çok kolay. Vatandaşlarımızın, kiralama yapmak istedikleri bölgedeki farklı ilanları araştırarak bir değerlendirme yapmaları gerekiyor" diye konuştu.