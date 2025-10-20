Konya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde, 52 yaşındaki Enver Tırpan'ın evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde Tırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Yeni Mahallede kiracı olarak yaşayan 52 yaşındaki Enver Tırpan'dan haber alamayan yakınları, ikamete geldi.
Eve giren ve Tırpan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tırpan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel