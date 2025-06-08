Konya'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay'ı (32) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Mehmet Kayhan (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kayhan ifadesinde, Aksay'ın kendisinden uyuşturucu istediğini, bulamayacağını söylediğinde yerini sorduğunu, yanına geldiğinde kendisine saldırdığını, bu sırada kendisini korumak için bıçak salladığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan Hüseyin Aksay otopsi işlemleri sonrası defnedilecek.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya),