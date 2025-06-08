Konya'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay'ı bıçakla öldüren Mehmet Kayhan tutuklandı. Olayın detaylarında, Kayhan'ın kendini korumak için bıçak salladığını söylediği belirtildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay'ı (32) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Mehmet Kayhan (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kayhan ifadesinde, Aksay'ın kendisinden uyuşturucu istediğini, bulamayacağını söylediğinde yerini sorduğunu, yanına geldiğinde kendisine saldırdığını, bu sırada kendisini korumak için bıçak salladığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan Hüseyin Aksay otopsi işlemleri sonrası defnedilecek.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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