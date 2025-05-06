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Konya'da Beton Mikseri Yayaya Çarptı: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Konya'da Beton Mikseri Yayaya Çarptı: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin, bir beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hazır beton mikserinin altında kalan kişi öldü.

Müftü Mahallesi'nde Y.U. (24) idaresindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri, otogar kavşağından 41171 numaralı sokağa dönüş yapmak isterken sokak girişinde elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin'e çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aracın arka lastiğinin altında kalan yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Metin'in cansız bedeni, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Metin'in Beytepe Mahallesi'nde bakkal işlettiği, olay sırasında alışverişten döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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