Konya'da Belediye Otobüsünde Bıçaklı Saldırı

Konya'da Belediye Otobüsünde Bıçaklı Saldırı
Güncelleme:
Konya'da bir belediye otobüsünde yolcuyla tartışan Kadirhan Öztürk, eşinin gözü önünde bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

KONYA'da belediye otobüsünde tartıştığı yolcunun saldırısına uğrayan Kadirhan Öztürk (21), eşinin gözü önünde bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
