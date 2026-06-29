Konya'nın atlı polisleri 'özel eğitimlerle' göreve hazırlanıyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen atlı polisler, kentteki büyük organizasyonların güvenliğine katkı sağlarken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli 10 personel, resmi törenler, etkinlikler, spor organizasyonları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda devriye görevi yürütüyor.

Görevleri öncesi eğitim alanında düzenli antrenman yapan atlar ve binicileri, itaat, çeviklik, sakinlik ve kalabalık ortamlara uyum sağlama eğitimlerinden geçiyor.

Kent genelinde belirlenen görev noktalarında, asayiş hizmetlerinde aktif olarak yer alan atlı polisler, halkla ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Konya'da sokakların "Heybetli" devriyeleri

Atların bakımı ve eğitimiyle ilgilenen polis memuru Rahim Bozu, AA muhabirine, atlı polis olmayı bir iş olarak görmediklerini söyledi.

Atları dostları olarak gördüklerini aktaran Bozu, her sabah geldiklerinde atları kontrol ettiklerini, bakım ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra eğitim çalışmalarına geçtiklerini anlattı.

Bozu, eğitimlerle atların kabiliyetlerini geliştirdiklerini ve sahibiyle arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağladıklarını belirtti.

Atlı polis olmanın diğer birimlerden farklı olduğunu aktaran Bozu, "Atların soğukkanlı olmaları çok önemli. Atların görevlerini icra ederken ürkmemeleri için bayraklı ve gürültülü ortamlarda çalışma yapıyoruz. Herhangi bir toplumsal olayda sesten etkilenmemesi veya bir bayrak töreninde bayraktan ürkmemesi gerekiyor." diye konuştu.

"Vatandaşların muazzam bir ilgisi var"

Rahim Bozu, heybetli duruşları ve kalabalık ortamda sakin kalabilme özellikleri bulunan Avrupa cinsi atları tercih ettiklerini dile getirdi.

Atlı polislerin 4 aylık zorlu bir eğitimden geçtiklerini vurgulayan Bozu, şöyle devam etti:

"Atlı polis olmak için ilk önce hayvan sevgisi kesinlikle şart. Sabır ve aynı zamanda fiziki şartları da önemli bir branş. Hayvanla iletişime geçmek ve ata binmek için efor sarf ediyoruz. Bacaklarınız, kollarınız ve dengenizin bu işte uyum içinde olması gerekiyor. Kurslarını başarıyla tamamlayan personel, atlı polis olarak görev yapmaya başlıyor. Vatandaşların muazzam bir ilgisi var. Polisten korkan bir çocuk bile atlı polisi gördüğünde atı sevmek için elimizden tutuyor. Yani polisle halk arasındaki ilişkiyi de sağladığı için çok güzel bir branş."