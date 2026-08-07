Konya'da araçtan 450 bin TL ve altın çalan 5 kişi yakalandı

Konya'da otomobilden 450 bin lira ve 50 gram altın çaldıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, camı kırılan araçtan 450 bin lira ve 50 gram altın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin olayın ardından kullandıkları sahte plakalı araçla kaçtıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler M.U, Y.Ç, U.C.K, Ş.Ş. ve S.K. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlılardan M.U'nun 21, Y.Ç'nin 20, U.C.K'nin 21, Ş.Ş'nin 10 ve S.K'nin 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA