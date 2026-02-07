Haberler

Haşere ilaçlamasında etkilenen 12 kişinin sağlık durumları iyi

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonucu 12 kişi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri yapılan incelemede herhangi bir zararlı maddeye rastlamadı.

KONYA'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasından etkilenen 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Binada inceleme yapan AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Olay, dün gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir dairede tahta kurusu için ilaçlama yapıldı. Apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 12 kişi çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Gece saatlerinde bina tahliye edildi. Apartman sakinlerinin bir kısmı misafirhanelerde kalırken bir kısmı ise geceyi akrabalarında geçirdi. Binada inceleme yapan AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlamadı. Sabah saatlerinde bina yeniden kullanıma açıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

