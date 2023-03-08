Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza
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Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.
Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi istikametine doğru atıyla kaçmaya başladı.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel