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Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza

Güncel Haberler

Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.

Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi istikametine doğru atıyla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Caddesi Ereğli Konya Güncel Haberler

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