Üye Girişi
Haberler

Konya'da Afet Müdahale Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'da Afet Müdahale Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valiliği himayesinde düzenlenen tatbikatta, Akşehir'de senaryo gereği 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet sonrası yapılacak çalışmalar ve arama kurtarma ekiplerinin yeterliliği test edildi.

Konya Valiliği himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı-Konya" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, senaryo gereği Akşehir ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ölü ve yaralıların bulunduğu ihbarının alınmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, ilk olarak sarsıntının merkezi Akşehir ve etkilenen ilçeler Doğanhisar ile Ilgın kaymakamlarıyla görüşerek, depremin oluşturduğu tahribat, enkaz kaldırma çalışmaları, ölü, yaralı sayısı ve hasarlı binalarla ilgili tedbirler konusunda bilgi aldı.

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki yeterliliği, çadır ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kuruluşların yardım hazırlıklarını öğrenen Akın, gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Ardından, tatbikatın ikinci aşamasına geçildi.

Depremin yaşandığı kent merkezindeki Esenler Mahallesi'nde kurulan temsili kentsel dönüşüm alanında, 147 kişinin katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Türk Kızılayın kurduğu çadırlar, aşevleri, toplanma ve geçici barınma alanları, ekiplerin gece ve gündüz çalışma kabiliyetleri test edildi.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, Türk Hava Kuvvetlerinin gönderdiği helikopterle taşındı.

Vali Akın, gazetecilere, olası bir depreme karşı, devlet kurumlarının hazırladığı yol haritasının çok sağlam olması gerektiğini söyledi.

Yapılan planların, afet halinde çok iyi şekilde uygulanabilir olması gerektiğini vurgulayan Akın, "Afetlerin ne zaman, nereden geleceğini tespit etmek mümkün değil. Her an bir afet riskiyle karşılaşacağımızı göz önünde bulundurmak durumundayız. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında hangi tedbirleri almamız lazım, bunları sürekli güncellemek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

Konya Valiliği Acil Durum Akşehir Güncel Deprem Sağlık Yaşam konya

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

13 gündür aranan Rojin'le ilgili umutları azaltan gelişme
Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 10 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? Ürdün Güney Kore maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ürdün Güney Kore maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 10 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Edi Rama kim? Arnavutluk Başbakanı kimdir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 11 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yay, Yengeç, Balık, İkizler burcu yorumu! 11 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Siyah Kalp CANLI izle! 10 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet! Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.