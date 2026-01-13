Haberler

Konya'da 9 ilçede okullar tatil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın 6 ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Akören, Derebucak, Güneysınır, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde kar nedeniyle eğitim durduruldu.

6 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ

31 ilçenin bulunduğu Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin ardından 6 ilçede daha eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Derebucak, Güneysınır, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde de yarın için 1 günlüğüne eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak