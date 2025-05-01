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Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği Düzenlendi

Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği Düzenlendi
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Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 6. Akıl ve Zeka Oyunları etkinliği, Karatay Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte katılımcılara madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 6. Akıl ve Zeka Oyunları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Karatay Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Buraya katılan herkes bizim gönlümüzde şampiyon. Geçen yıl Konya'mız Türkiye birincisi oldu, inşallah bu yıl da Kars'ta düzenlenecek programda yine Konya'mızın Türkiye'de ses getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yarışmalar sonunda, öğrencilere madalya, okullarına plaket ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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