Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Konya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Taş Bina'da düzenlenen resepsiyonda, Vali İbrahim Akın davetlilerle sohbet etti.

Akın, burada yaptığı konuşmada, tam 102 yıl önce bugün yorgun ama onurlu bir milletin düşmanın çelikten gücüne rağmen kendi yüreğine inandığını belirtti.

Milletin vatan toprağına canından can, kanından kan kattığını ifade eden Akın, şunları söyledi:

"Soğuk ve yokluğa aldırmadan cepheye ekmek taşıyan, top mermisini bebek misali kundağa saran analar, erkek, yaşlı, genç bütün ecdadımız asker olup cepheye koştu. Vatan türküleri 'Ya istiklal ya ölüm' diyen o kararlı sesle birleşti ve o güçlü ses milletimizin kaderini yeniden yazan bir özgürlük türküsüne dönüştü. Kurtuluş Savaşı'mız işte böyle zor zamanlarda boyun eğmeyen başların, zincir tanımayan yüreklerin zaferi olmuştur. Her karışında sabır, her adımında inanç, her siperinde özgürlük tutkusu vardır. Bundan dolayıdır ki milletimizin varlık manifestosu olan Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin varoluş destanıdır."

Program kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılına özel pasta kesildi, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi yapıldı.