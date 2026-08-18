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Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü

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Konya'nın Sarayönü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek iki araca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi sürüyor. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarptığı ve sürücüler Mehmet Emin Şen (36) ile Mustafa Kaya'nın (45) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Konya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobilin önünde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şen, otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Bu sırada Şen'in kullandığı otomobil de kontrol çıkıp, karşı yöne geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya, ağır yaralandı.

BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin tedavisi sürerken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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