Konya'da 15 Temmuz Etkinlik Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Konya'da düzenlenecek etkinlikler için program takvimi belli oldu.

Etkinlikler 10 Temmuz Cuma, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kapu Camii'nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programı ve lokma dağıtımıyla başlayacak.

11- 15 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Dijital Deneyim Merkezi" etkinliği, Taş Bina Kültür Sanat'ta ziyarete açık olacak.

13- 15 Temmuz tarihlerinde 3 gün boyunca Taş Bina'da "15 Temmuz Mapping Gösterisi" yapılacak.

14 Temmuz Salı günü Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince Konya Etnografya Müzesi'nde "Zamanın Kırıldığı Gece" adlı 15 Temmuz sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Kültür Park'ta "Kahramanlık Kanımızda Var" kan bağışı etkinliği ve el emeği ürünler ve 15 Temmuz temalı fotoğraflardan oluşan açık hava sergisi, Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi'nde "Bocce Turnuvası Yarı Final - Final Müsabakası ve ödül takdim" töreni düzenlenecek.

Aynı gün Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'nde Malazgirt'ten 15 Temmuz'a Kahramanlık Deyişleri sergi açılışı ve konferans programı, Şehit Nihat Gün Futbol Sahası'nda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı "Konya Adliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Geleneksel Futbol Turnuvası Final Maçı ve Kupa Töreni" programı, Karatay Medresesi'nde Konya Devlet Tiyatrosunca "15 Temmuz Gobo Işık Gösterisi" programı yapılacak.

15 Temmuz Çarşamba günü ise üniversiteler tarafından düzenlenen sergiler 10.00-18.00 saatleri arasında şehir meydanlarında ziyarete açık kalacak.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" Taş Bina Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resim sergisi ile ortaokul ve liseler arası yarışmalarının ödül töreni, Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenecek.

15 Temmuz sabahı saat 10'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Selçuklu Atletizm Pisti'nde Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu yapılacak.

İl Protokolü 10.30'da Konya Şehitliği'ni ziyaret edecek, 12.30'da Kapu Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif merasimi düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce, "15/07 Şafak Vakti" Sinema Filmi Gösterimi Büyükşehir Belediyesi Bosna Atmosfer Gençlik Merkezi CineMEKS Sinema Salonu'nde yapılacak.

Anma etkinliği tören programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde anma yürüyüşü 19.30'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başlayacak. Ardından aynı meydanda Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu konser verecek.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu da 20.00'da Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde başlayıp Konya Şehitler Abidesi'nde son bulacak.

Kılıçarslan Şehir Meydanında resmi tören 20.45'te başlayıp sabah namazına dek "demokrasi nöbeti" ile devam edecek.