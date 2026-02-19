Konya'da kayıp 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 11 yaşındaki Elif Kevser Güneş'in kaybolmasının ardından ailesi ve polis ekipleri arama çalışmaları yürütüyor. Çocuğun evinden okula gitmek üzere ayrıldığı, yanında cep telefonu olmadığı için teknik takip yapılamadığı belirtildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Hacıakif Mahallesi'ndeki evinden sabah okula gitmek için ayrılan Elif Kevser Güneş'in eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri ve aile yakınları ilçe genelinde arama çalışması yürütürken, belediye hoparlörlerinden gün boyu kayıp anonsu yapıldı.
Gelen ihbarların şu ana kadar sonuç vermediği, Elif Kevser Güneş'in yanında cep telefonu bulunmadığından teknik takip de yapılamadığı belirtildi.
Arama çalışmalarının kent merkezinde sürdüğü bildirildi.