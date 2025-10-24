Konya'da 100 Tabanca Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya-Adana kara yolunda yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da 100 tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya- Adana kara yolunda bir aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel