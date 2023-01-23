Konya Cumhuriyet Başsavcılığından köpeği öldüren sanıklara verilen cezaya itiraz

Konya'da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada yargılanan 2 sanığın 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına Konya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Edinilen bilgiye göre, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğe eziyet edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, hayvan barınağında köpeğe eziyet eden M.B., ile S.Ç,. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet' kanunundan sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameyle haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen M.B., ve S.Ç., 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Sağlık teknisyeni M.B., ile köpeği sürükleyerek götüren S.Ç.'ye "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 1'er yıl hapis cezası verilmiş, ardından sanıkların barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak ceza 1 yıl 6 aya çıkarılmıştı. Mahkeme daha sonra cezayı 'iyi hal' indirimiyle şahıslar hakkında 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından şüpheliler hakkında verilen cezaya itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni M.B. ile hayvanı sürükleyerek götüren S.Ç.'nin tahliyesine itirazda bulundu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Konya ilimizde Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şüpheliler M.B. ve S.Ç.'nin kürekle köpeğe sert şekilde vurduğuna dair görüntülerinin tespit edilmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.11.2022 tarihinde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Aynı tarihte gözaltına alınan 2 şüpheli 25.11.2022 tarihinde Konya nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucunda 08.12.2022 tarihli iddianame ile her 2 şüpheli hakkında 'Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanını Kasten Öldürme' suçundan Konya Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince 20.01.2023 tarihinde sanıklar M.B. ve S.Ç. hakkında karar verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca her 2 sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine 23.01.2023 tarihinde itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir" denildi. - KONYA