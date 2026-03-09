Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve tarımsal çeşitliliği artırmak için kuraklığa dayanıklı tohum desteğine devam ediyor. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aspir tohumlarının dağıtımını yaparak su kaynaklarının verimli kullanılmasına ve çiftçilerin gelir çeşitliliğinin artırılmasına yönelik hedeflerini paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla kuraklığa dayanıklı tohum desteği sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle Konya havzasında yoğun şekilde hissedildiğini belirtti.

Tarımsal üretimde kuraklığa dayanıklı, daha az su tüketen alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"2025'te başvurularını aldığımız, üreticilerimize yüzde 50 hibe destekli 17 bin 450 kilogram aspir tohumunun dağıtımını yaptık. Bu destekle 3 bin 490 dekar alanda aspir ekimi gerçekleştirilecek. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum. Bu destekle hem su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını hem de çiftçimizin gelir çeşitliliğinin artmasını hedefliyoruz. Yağı da çok değerli olan aspir bitkisi, yerli yağlık bitki üretiminin artırılması açısından da ülkemiz için büyük önem taşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak su tasarruflu tarım için üreticimizin yanında olmaya ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
500

