Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Oyunu Kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Altay, Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulundaki 2317 Numaralı sandıkta oy verdi.

Vatandaşlara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Altay, şunları söyledi:

"Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya, seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti.